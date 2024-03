Meloni | storica conferma | grande orgoglio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 11 marzo 2024) 9.21 "Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere rito dagli elettori per un secondo mandato.Ed è per noi motivo diche i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dare fiducia a lui e al centrodestra che simaggioritario". Lo scrive sui social la premier e leader di FdI,. Il vicepremier e leader di FI,Tajani, sottolinea l'"ottimo risultato" di FI e dedica la vittoria a Silvio Berlusconi. La Lega:netta vittoria del centrodestra e buon esito per la Lega.Grazie Abruzzo