(Di lunedì 11 marzo 2024) "Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'ad essere rito dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al, che si. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all'e all'Italia il posto che meritano. Grazie!". Lo scrive sui social Giorgia, presidente del Consiglio e leader di FdI.

Regionali, maggioranza super test Abruzzo: Marsilio confermato Presidente: Il campo larg o M5S - Pd, dopo il successo in Sardegna, n on fa il bis in Abruzzo dove è stato confermato Presidente Marco Marsilio, fedelissimo della Premier Giorgia Meloni. Con la maggioranza che tira un sospiro di sollievo. "Mai negli ultimi 30 anni un presidente era ...

Meloni, in Abruzzo il centrodestra si conferma maggioritario: "Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato.

Meloni, in Abruzzo il centrodestra si conferma maggioritario: Meloni, in Abruzzo il centrodestra si conferma maggioritario: È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all'Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!". Lo scrive sui social Giorgia Meloni, presidente del ...

Abruzzo, vince il centrodestra: Marco Marsilio riconfermato governatore col 53,50 per cento di preferenze: Abruzzo, vince il centrodestra: Marco Marsilio riconfermato governatore col 53,50 per cento di preferenze: L'affluenza alla chiusura dei seggi è risultata in calo di un punto rispetto alla consultazione di cinque anni fa ...

Abruzzo, Meloni: “Storica riconferma Marsilio, grande orgoglio”: Abruzzo, Meloni: “Storica riconferma Marsilio, grande orgoglio”: “Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande ...