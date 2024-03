Meloni | Grazie Abruzzo | Marsilio primo Presidente nella storia ad essere riconfermato dagli elettori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2024 "Le mie congratulazioni a Marcodelladella Regioneper un secondo mandato dai cittadini. Il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni. Perchè non importa quanto un campo sia largo, quello che conta è quanto quel campo sia coeso, quanto abbia un'idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini. E noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell', che ripone grande fiducia in noi.". Così in un video sui social, la premier Giorgia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev