Meloni e il centrodestra esultano per la vittoria di Marsilio in Abruzzo | «Una fiducia che non tradiremo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 11 marzo 2024) «Marcoè il primo Presidente nella storia dell’ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli, e con lui a dareal, che si conferma maggioritario». La presidente del Consiglio Giorgiasui social network si complimenta con il suo candidato per laalle elezioni regionali. «È unache, come sempre, non. Continueremo a lavorare per restituire all’e all’Italia il posto che meritano. Grazie!», conclude. Anche la Lega festeggia: «Nettadel, con un ...