Melito di Napoli sciolto per infiltrazioni Camorristiche

(Di lunedì 11 marzo 2024)diper. La decisione in cosiderazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti dell’amministrazione da parte della criminalità organizzata, ha deliberato l’affidamento per diciotto mesi della gestione del Comune didi) ad una commissione straordinaria, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A Diffondere la notizia una comunicazione di Palazzo Chigi. Il consiglio comunale è già stato, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2023, per le dimissioni contestuali ...

