Medici | offerta irresistibile | tutti vanno a lavorare lì

(Di lunedì 11 marzo 2024)a dir pocolì. Come candidarsi? Una proposta che arriva direttamente dall’estero e che sta facendo vacillare non pochi. In particolar modo quelli italiani che stanno seriamente pensando di fare le valigie e trasferirsi. Dove? In Scozia. Ovviamente il motivo del trasferimento è solamente uno: quello economico. Lo stipendio in questione è decisamente molto più alto rispetto a quello che percepiscono nel nostro Paese. Di che cosa si tratta questa? Riguarda le isole Uist e Benbecula, ovvero appartamenti che si trovano all’arcipelago delle isole Ebridi.per i(Pixabay Foto) Cityrumors.itProprio sulle due isole ...

Il servizio di assistenza sanitaria in Scozia cerca medici che dovranno lavorare nelle remote isole Uist e Benbecula per 40 ore alla settimanaIl servizio di assistenza sanitaria in Scozia cerca ... (corriere)

Lavoro, l'offerta irrinunciabile per i medici: «Stipendio da 175mila euro l'anno». Ecco dove e come fare a candidarsi: Lavoro, l'offerta irrinunciabile per i Medici: «Stipendio da 175mila euro l'anno». Ecco dove e come fare a candidarsi: La proposta arriva dalla Scozia ed è molto invitante per i Medici. Al punto che diversi professionisti potrebbero trasferirsi all’estero, ...

La Scozia non trova medici per le isole Ebridi e alza l’offerta: 175 mila euro di stipendio e 41 giorni di ferie: La Scozia non trova Medici per le isole Ebridi e alza l’offerta: 175 mila euro di stipendio e 41 giorni di ferie: Le isole Uist e Benbecula appartenenti all’arcipelago delle Ebridi (Western Isles), al largo della costa occidentale della Scozia, cercano Medici di famiglia disposti a cambiare vita. Una scelta ...

La Scozia cerca disperatamente medici di famiglia per le Ebridi. È disposta a pagarli 170mila euro all’anno: La Scozia cerca disperatamente Medici di famiglia per le Ebridi. È disposta a pagarli 170mila euro all’anno: Questi stipendi così alti sono la prova di quanto grave sia diventata la crisi del reclutamento dei Medici in aree difficili ...