Maxi investimento da 3 | 2 miliardi di Silicon Box in Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024)Box investirà in3,2di euro per un nuovo impianto produttivo primo nel suo genere in Ue. Ad annunciarlo Adolfo Urso, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e Byung Joon Han, co-fondatore e Ceo diBox. La società con sede a Singapore è specializzata in tecnologie chiplet integration, advanced packaging e test avrà a regime 1.600 posti di lavoro. Contribuirà alla domanda di assemblaggio di semiconduttori - principalmente in Europa - per nuove tecnologie come applicazioni di nuova generazione nel campo dell'intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e componenti per veicoli elettrici.

