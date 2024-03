Maturità | 100 giorni all’esame 2024 | i riti e i festeggiamenti più curiosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo– Il conto alla rovescia ha inizio: oggi, 11 marzo, mancano esattamente centoalla. L’esame di stato è un giro di boa per gli studenti di quinta superiore. Una data che viene celebrata con eventi e manifestazioni organizzate ad hoc, come augurio di buona sorte e per esorcizzare la paura della prova che li attende. Come mai si festeggiano i 100? La cifra tonda non deve indurre in errore, non c’entra nulla con il voto più alto - 100 appunto – che può essere assegnato ai maturandi. E questo perché l’usanza esisteva anche quando gli studenti potevano essere promossi al massimo con 60. Tutto ha inizio dal Mak P: leggenda vuole che, nel 1840, i corsi dell'Accademia Militare di Torino cominciarono ad avere durata triennale. Gli allievi cominciarono da quel momento a tenere il ...