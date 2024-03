Mattino 4 | di nuovo soltanto i fastidiosi messaggi Whatsapp letti da Poletti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 11 marzo 2024)4 nasce come costola diCinque News, ma più che appuntamento con l’informazione ilprogramma della mattina di Rete 4 si presenta come un talk dedicato ai principali casi di cronaca. Questo, almeno, è ciò che accade nei 50 minuti scarsi della prima diretta di oggi, che vede in studio Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna di Trieste ritrovata morta nel gennaio 2022. Una sorta di Storie Italiane, tanto per citare la trasmissione di Rai 1 in onda alla stessa ora, o – visto che è di casa – un Quarto Grado in versione daily, ma più povero. Il programma non sorprende, né per struttura né per contenuti, ma c’era da aspettarselo. Il tentativo di Rete 4 è di accendere una finestra sull’attualità in una fascia oraria tradizionalmente spenta, ripercorrendo – almeno nelle ...