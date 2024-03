Matteo Pertosa | “Così aumentiamo la competitività del Paese”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 11 marzo 2024) “We create the future”, promette Angel4Future nella sua home page anteponendovi il “cancelletto” dei social. Si tratta della fucina di nuove idee che batte nel cuore del Gruppo Angel, la realtà industriale creata dal cavalier Vitoche spazia dalle ferrovie ai satelliti. ”Il nostro gruppo, basato a Monopoli ma presente nelle grandi città italiane e che opera in 73 Paesi nel mondo, ha una forte competenza tecnologica e ha sempre fatto del made in Italy la propria cifra distintiva. La missione di Angel4Future è quella di valorizzarne la crescita orizzontale, in nuovi mercati, ma sempre lungo il fil rouge della tecnologia e dell’innovazione”, spiegache guida proprio la società specializzata nello sviluppo di aziende nel settore della meccatronica digitale. “La mia famiglia ed io – prosegue il manager – sentiamo la ...