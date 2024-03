Matrimoni combinati in Italia | i numeri di un fenomeno nascosto | “Ma oggi le ragazze finalmente si ribellano”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 marzo 2024 –in, tutti abbiamo in mente il martirio di Saman. Nell’ultimo report diffuso dal ministero, si parla di 23 reati nel 2023, erano 8 tre anni prima. Aumento vertiginoso anche per la percentuale di donne vittime, che passa da 57% a 96%. Luisa Oliva, presidente dell’associazione White Mathilda: che cosa significano questi? “La percentuale è aumentata anche perché le donneparlano, sie così arrivano nei centri anti violenza. Parliamo di donne isolate, costrette a rimanere nel loro guscio, che difficilmente hanno rapporti con il mondo esterno. Da noi arrivano anche a 70-80 anni per chiedere aiuto. Vuol dire che hanno acquistato più fiducia nelle istituzioni”. Che tracce avete di questo ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quotidiano©

I giapponesi sono sempre meno: nel 2023 crollate le nascite: Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto nazionale per la ricerca sulla popolazione e la previdenza sociale, di cui dà conto l'emittente pubblica NHK, i matrimoni combinati " in cui genitori, ...

Rom, Tovaglieri (Lega): "Minorenni costrette a matrimoni combinati, da Ue fondi a campi nomadi senza chiedere rispetto diritti umani": ... ma non chiede in cambio neppure il rispetto dei diritti umani, costantemente violati nei riguardi delle bambine e delle ragazze minorenni costrette a matrimoni combinati, pratica molto diffusa nei ...

La macchina del falso. Matrimoni combinati e buste paga inventate per ottenere i permessi: La macchina del falso. Matrimoni combinati e buste paga inventate per ottenere i permessi: Un altro filone emerso dalle indagini, è quello dei Matrimoni combinati, di ’comodo’, che ha messo gli occhi su un gruppo di persone in grado di organizzare Matrimoni tra italiani compiacenti ...

Rom, Tovaglieri (Lega), minorenni costrette a matrimoni combinati: Rom, Tovaglieri (Lega), minorenni costrette a Matrimoni combinati: Pubblichiamo nota dell' interrogazione alla Commissione Europea da parte del Deputato Parlamentare Isabella Tovaglieri (Lega) sul tema Rom ...

Gli esperti dilettanti di «Matrimonio a Prima Vista»: Gli esperti dilettanti di «Matrimonio a Prima Vista»: In un’epoca in cui tutti sono connessi senza mai vedersi, va molto di moda il dating, l’incontro virtuale o reale tra due persone che non si conoscono, nella prospettiva di una relazione sentimentale ...