Masters 1000 Indian Wells 2024 | Shelton | “Non vedo l’ora di affrontare Sinner | vivo per queste partite”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Grande attesa per il match degli ottavi di finale delditra Jannike Ben. Non sta nella pelle neppure l’americano, che in conferenza stampa dopo la vittoria contro Cerundolo ha ammesso: “percome questa. Sarà una battaglia dal punto di vista fisico e ci sarà una cornice di pubblico incredibile. So di dover essere aggressivo perché lo sarà anche Jannik: nondi scendere in campo“. Il match è in programma per la giornata di martedì 12 marzo e, con ogni probabilità, sarà il piatto forte della sessione serale in California. SportFace.

