Masters 1000 Indian Wells 2024 | Musetti k o al terzo turno | Rune ha la meglio in due set

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si conclude alla corsa di Lorenzoneldi, sconfitto in due set da Holger. In 1h e 38? di gioco il danese riesce ad avere lacon il punteggio di 6-2 7-6(5) in un match dai due volti per l’azzurro, che gioca male il primo set, ma riesce quantomeno a regalarsi delle chances nel secondo parziale. Tanto rammarico per il tie-break, in cui il tennista carrarino si è trovato a due punti dal set sul 5-4 con altrettanti servizi a disposizione, prima di commettere due errori con il dritto. Nei momenti decisivi la mancanza di fiducia e di vittorie in questo prolungato periodo di difficoltà, si è fatta sentire. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – ...

