Master e corsi post laurea | ancora aperte le iscrizioni ad alcuni corsi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Èpossibile l’iscrizione aderogati nelle sedi di Arezzo e San Giovanni Valdarno dell’Università di Siena. Entro il 15 marzo è possibile iscriversi aidi primo livello in: Storia, design e marketing del gioiello, e in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, erogati nella sede di Arezzo. Sempre fino al 15 marzo, sonoleanche al corso di aggiornamento professionale “Corso teorico-pratico: dall’idrogeologia applicata alla modellazione numerica” che si terrà a San Giovanni Valdarno. Le informazioni su tutti ierogati dall’Università di Siena, nelle ...

Sono oltre 10mila le borse di studio da duemila euro per corsi universitari e master post lauream messe a disposizione dall’Inps e per le quali l’Istituto ha appena pubblicato il bando di concorso. ... (iodonna)

Aperte le iscrizioni per la sessione formativa di Aprile e Maggio 2024, per la prossima generazione di innovatori e leader nel mondo digitale (repubblica)

Accesso alle classi di concorso : tanti docenti sono in possesso di una laurea “non completa”, nel senso che non dà accesso alla classe di concorso desiderata se non completa dei CFU richiesti dal ... (orizzontescuola)

corsi & master: corsi & Master: Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Master in Marketing strategico organizzato da Executy. Si tratta di un percorso specialistico manageriale che, nello specifico, permette di acquisire ...

Gormazione gratuita per giovani disoccupati: ecco il master di Guru jobs: Gormazione gratuita per giovani disoccupati: ecco il Master di Guru jobs: Gli ultimi dati Istat, aggiornati a dicembre 2023, indicano come in Italia il tasso di disoccupazione giovanile sia del 20,1%, mentre quello degli inattivi sia del 33,02%. Tra questi, uomini e donne i ...

Master e corsi post lauream per accedere alla classe di concorso: il chiarimento del Ministero: Master e corsi post lauream per accedere alla classe di concorso: il chiarimento del Ministero: Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.” I nostri lettori hanno subito notato la scomparsa, nella dicitura di “Master e corsi di specializzazione” finora valida e inserita dal ...