(Di lunedì 11 marzo 2024): “per il: mosaico imprenditoriale vivace” Benevento, 11 marzo 2024 – “Registriamo favorevolmente che – secondo la statistica pubblicata oggi sulle pagine de Il Sole 24 Ore – la provincia di Benevento è nella top 20 per incremento dello stock dinel decennio 2013-2023?, lo scrivono in una nota il sindaco di Benevento Clementee il presidente della Provincia Nino.“La variazione percentuale nelvede il segno positivo (+1,6%) nonostante siano stati anni difficili, segnati anche dall’emergenza pandemica e dalla progressiva complicazione dello scenario geopolitico. L’economia della provincia di Benevento cresce ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a puntomagazine©

Mastella e Lombardi: “Imprese, dati positivi per il Sannio confortanti: mosaico imprenditoriale vivace”: Mastella e Lombardi: “Imprese, dati positivi per il Sannio confortanti: mosaico imprenditoriale vivace”: “Registriamo favorevolmente che – secondo la statistica pubblicata oggi sulle pagine de Il Sole 24 Ore – la provincia di Benevento è nella top 20 per incremento dello stock di imprese nel decennio 20 ...

MASTELLA: “NDC INIZIA UN NUOVO CORSO. PRONTI A TUTTE LE SFIDE ELETTORALI. INIZIEREMO CON LE EUROPEE. DISTANTI DA DE LUCA” (VIDEO E FOTO): Mastella: “NDC INIZIA UN NUOVO CORSO. PRONTI A TUTTE LE SFIDE ELETTORALI. INIZIEREMO CON LE EUROPEE. DISTANTI DA DE LUCA” (VIDEO E FOTO): L’Aula magna dell’Università Giustino Fortunato ha ospitato la prima assemblea cittadina di Noi di Centro alla presenza del Segretario nazionale, Clemente Mastella, del presidente della Provincia di B ...

Mastella perdona il voto di scambio con i mafiosi: Mastella perdona il voto di scambio con i mafiosi: Il ministro Mastella è a favore dell'indulto per chi si è macchiato di crimini relativi alla mafia come ad esempio il voto di scambio: Di pietro minaccia di far cadere il governo, Bertinotti lo ...