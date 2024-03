Massoneria | Antonio Seminario è il nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 11 marzo 2024)è stato elettodelded'Italia. Lo ha fatto sapere la stessa istituzione massona, sottolineando che "una massiccia partecipazione di fratelli Maestri ha caratterizzato, domenica 3 marzo 2024, la giornata elettorale indetta per l’elezione dele della nuova Giunta delde". Nella nota si legge anhe: "Conde senso di appartenenza e consci dell’importanza dell’evento per il bene supremo dell’Ordine quasi 14mila fratelli maestri si sono recati alle urne negli Orienti di tutta Italia per esprimere democraticamente la propria preferenza".