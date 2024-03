Massimo Ceccherini riguardo la possibilità di una vittoria agli Oscar | Io Capitano non vincerà | vinceranno gli ebrei | quelli vincono sempre

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ospite di Francesca Faldini nella trasmissione pomeridiana domenicale di Rai 1, interrogato sulledidi Io, lungometraggio al quale ha partecipato come sceneggiatore, da buon toscano senza peli sulla linguasi è espresso senza freni inibitori. Ormai

Oscar 2024, Massimo Ceccherini e il premio agli "ebrei": è bufera. Poi le scuse: 'Sappiate che il film della cinquina è il più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei, quelli vincono sempre'. E' stata questa frase, pronunciata da Massimo Ceccherini su Rai 1, a scatenare le polemiche con la comunità ebraica, in occasione della serata degli Oscar 2024 che ha visto trionfare, con ben sette statuette ( TUTTI I VINCITORI - I LOOK)...

