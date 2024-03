Massafra | accusa | 126 dosi di cocaina in camera da letto | arrestato Carabinieri

(Di lunedì 11 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia dihannoin flagranza di reato un 42enne del posto, presunto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia, durante uno specifico servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacente nel comune dihanno notato che l’uomo alla loro vista aveva un atteggiamento guardingo ed hanno pertanto deciso, anche sulla base di un servizio di osservazione, di perquisire l’abitazione di residenza. L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire nella suada126 involucri di(singole) di varie grammature per un totale di 103 gr. circa di ...

Massafra: incidente sulla statale, un morto ed un ferito grave Vittima un 51enne di Turi: Scontro auto-furgone per cause da dettagliare. Strada statale 7-ter in territorio di Massafra. È morto un 51enne di Turi. Un ferito grave, trasportato all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto.noinotizie