Massa vuole il Mondiale del 2008 | fa causa a Fia ed Ecclestone

(Di lunedì 11 marzo 2024) Felipenon si arrende e porta davanti all'Alta corte di giustizia di Londra Fia, FOM e l'allora patron del circus Bernieper reclamare il titolodi Formula Uno del. A conquistarlo in pista fu Lewis Hamilton per un solo punto davanti al brasiliano, all'epoca alla Ferrari, ma la stagione fu contrassegnata dal "crashgate" di Singapore: Piquet jr, alla guida della Renault, andò a sbattere volontariamente per favorire la vittoria del compagno di scuderia, Fernando Alonso. Al momento dell'incidenteera al comando della gara ma alla fine chiuse fuori dalla zona punti. La verità emerse poi l'anno dopo ma a inizio 2023 Bernieavrebbe rivelato in un'intervista che in realtà si era venuti a conoscenza di quanto accaduto già prima, in tempo per ...

