“Mascolinità in crisi” | gli effetti della criminalizzazione del maschio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar – In questi ultimi anni dettati dall’insinuarsi di assurde teorie e prescrizioni del nuovo fanatico e rancoroso femminismo efolle ideologia gender, l’obbiettivo principale di questa violenta campagna è sempre stato il “bianco” e la sua “tossica”. Un vero e proprio attacco all’identità stessa di uomo che sta avendo risvolti disastrosi in tutta quella parte di mondo plasmata sui cosiddetti “valori occidentali”. Calo dell’aspettativa di vita e aumento vertiginoso di suicidi come conseguenze di quellaclinica di chi vede, come l’APA (American Psychological Association) “latradizionale, segnata da stoicismo, competitività, dominio e aggressività è nel complesso, dannosa”. La...

