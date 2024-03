(Di lunedì 11 marzo 2024) La strategia prevede controlli sulla salute in spazi considerati prettamente maschili come centri sportivi e pub, ma non solo

" Mascolinità in crisi". E la sinistra inglese vara il piano per salvare gli uomini: Tempi duri per gli uomini in Gran Bretagna . Una crisi , quella della mascolinità , diventata tema di dibattito politico, con i laburisti pronti a offrire una svolta. Il partito di sinistra è infatti pronto a introdurre una strategia sanitaria ...

