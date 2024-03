Masciarelli respinge l’assalto bizantino

(Di lunedì 11 marzo 2024) 96 VIRTUS IMOLA 104 : Ferrari 12, Dron 21, De Gregorio 13, Paolin 13, Panzini 12, Uljarevic 11, Bedetti 10, Onojaife 4, Lorenzo, Brunetto, Galletti, Laghi. All. Bernardi. VIRTUS IMOLA: Alberti 11, Ohenhen 10, Magagnoli 21, Chiappelli 13, Barattini 15,13, Aglio 13, Morina, Valentini 6, Morara 2, Dalpozzo, Vannini. All. Zappi. Arbitri: Rezzoagli e Mamone Note: parziali 18-23; 49-52; 79-83. Tiri da due: Ravenna 20/34; Virtus Imola 21/32. Tiri da tre: 11/28; 14/26. Tiri liberi: 17/18; 20/30. Rimbalzi: 30; 28. Un derby con un punteggio altissimo, ma pure una partita senza il tabellone elettronico del PalaCosta. Sotto lo striscione del traguardo a braccia alzate è arrivata Imola. La Virtus è molto reattiva ai nastri di partenza, Magagnoli è perfetto da campo (1/1 da 2 e 2/2 da 3), segna da tre anche Barattini e sul tabellone il punteggio è di ...

