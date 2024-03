Marsilio riconfermato governatore | l' Abruzzo ha scelto

Marco Marsilio riconfermato presidente dell'Abruzzo: 'Il campo largo non sarà il futuro dell'Italia': Fratelli d'Italia il partito più votato L'AQUILA - Marco Marsilio si riconferma presidente della Regione in Abruzzo. Quando mancano meno di 100 sezioni ancora da scrutinare, Marco Marsilio è in testa alle elezioni regionali dell'Abruzzo con il 53,5% delle preferenze, contro il 46,5% del suo sfidante, il candidato del centrosinistra e M5S Luciano D'Amico. Le urne per il voto ...

Regionali Abruzzo, risultati L'Aquila città: Marsilio vince con il 52,7%. Pd primo partito (per un pugno di voti su FdI): Regionali Abruzzo, risultati L'Aquila città: Marsilio vince con il 52,7%. Pd primo partito (per un pugno di voti su FdI): Marco Marsilio vince nel capoluogo di Regione. Alle regionali Abruzzesi, il governatore uscente (che ha già festeggiato la riconferma, ha superato il suo avversario Luciano D'Amico ...

