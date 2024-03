Marsilio punge e sdrammatizza con ironia | polemiche sui tre mari? Ne ho fatto trovare uno solo | il Mar Silio

(Di lunedì 11 marzo 2024) È unironico quello che si presenta ai giornalisti a Palazzo Silone dell’Aquila per l’analisi e i commenti di rito post-vittoria elettorale. Ed è unbrillante e decisamente in vena di battute quello che si offre ai microfoni di Un giorno da pecora, commentando con humor e sagacia la campagna elettorale e il post elezioni che lo hanno visto vincere la sua seconda candidatura a Presidente dell’Abruzzo. Scherza, ironizza, lancia stoccate in punta di fioretto il governatore che, promosso a furor di popolo dai cittadini che è chiamato ad amministrare, mentre sui social impazzano battute e meme sulla disfatta senz’appello del centrosinistra in Regione, si leva con leggerezza qualche sassolino dalla scarpa.a “Un giorno da pecora”con ...

