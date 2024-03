Marsilio ironizza sulla sinistra | neanche riesumare Bersani e Vendola gli è servito…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) «Il campo lungo ha battuto il campo largo, è una battuta che fa morale in tutta Italia». Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, il governatore che si presenta alla stampa a Palazzo Silone dell’Aquila per l’analisi e i commenti di rito post-vittoria elettorale è un Marcosoddisfatto, sereno, determinato e anche ironico. La vittoria a furor di popolo che i cittadini abruzzesi gli hanno riconosciuto “in lungo e in largo” per l’appunto, dalla costa al centro, passando per città e territori limitrofi, e su cui gli avversari gli hanno tributato il doveroso plauso – sia D’Amico che Conte gli hanno telefonato complimentandosi per la netta affermazione, ha confidato il presidente rieletto – è la conseguenza di un impegno e di una credibilità che dall’Abbruzzo arriva a Roma e torna indietro. E in uno dei passaggi della conferenza stampalo ...