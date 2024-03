Marsilio in Abruzzo mostra la tracotanza e l’insicurezza di chi non sa vincere

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bisogna saper, se si vuole continuare a. E se la Democrazia cristiana in Italia è durata cinquant’anni è anche perché, come sapeva bene pure

L'Abruzzo riparte da Marco Marsilio. Il tanto temuto 'effetto Sardegna' non c'è stato e il centrodestra, in queste elezioni regionali, ha ottenuto un risultato storico , confermando per la prima ... (ilfogliettone)

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Il centrodestra vede il bis in Abruzzo, con il governatore uscente Marco Marsilio, in vantaggio crescente su Luciano D'Amico, che prenota la vittoria. La seconda e la terza proiezione ...