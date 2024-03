Marsilio cdx riconfermato presidente in Abruzzo | battuto D' Amico | 53 | 6% vs 46 | 4% | Il campo largo non è il futuro

In Abruzzo vince il centrodestra ed affonda il sogno del Campo Largo: Rispetto al 2019 Marsilio ed il centrodestra crescono di quasi 6 punti, nel 2019 infatti vinse con il 48% (il cdx era diviso), oggi chiude al 53,6%. Da sempre ritengo le elezioni amministrative ...

Elezioni Regionali Abruzzo, vince Marsilio (cdx) - risultati in diretta: Grande soddisfazione è stata espressa da Marco Marsilio al suo arrivo nella notte nella sede del suo comitato elettorale: "Abbiamo scritto una pagina di storia, mai un governatore era stato rieletto ...

Abruzzo, trionfo Cdx, flop della Sx. Marsilio: "Campo largo Non è il futuro": Abruzzo, trionfo Cdx, flop della Sx. Marsilio: "Campo largo Non è il futuro": Riconfermato il governatore fedelissimo di Meloni. Ampio margine sullo sfidante Luciano D'Amico, circa 10 punti di scarto ...

Elezioni in Abruzzo. Tutto in diretta…: Elezioni in Abruzzo. Tutto in diretta…: Laquilablog.it si aggiornerà per l'affluenza al voto e con i primi risultati dello spoglio per tutta la notte tra domenica e lunedì fino all'ufficializzazione del nuovo Presidente della Regione Abruzz ...

In Abruzzo vince il centrodestra ed affonda il sogno del Campo Largo: In Abruzzo vince il centrodestra ed affonda il sogno del Campo Largo: «Il vento è cambiato», «la gente ha bocciato la maggioranza ed il Governo Meloni»; «Il campo largo vince». Per due settimane, dopo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna per una manciata di voti, ...