Maria Teresa Conti | “Quando dipingo scopro sempre qualcosa di me”

Fondazione Maria Teresa Lavazza per l'Ospedale Infantile Regina Margherita: porte aperte del suo spazio per una raccolta fondi: Fondazione Maria Teresa Lavazza per l'Ospedale Infantile Regina Margherita: porte aperte del suo spazio per una raccolta fondi: Dal 12 al 30 marzo si potranno trovare i classici prodotti pasquali, come golose colombe e uova di cioccolato, ma anche tante altre idee regalo solidali ...

La festa della donna tra celebrazione e caricatura: Maria Teresa Baldini difende Chiara Ferragni: La festa della donna tra celebrazione e caricatura: Maria Teresa Baldini difende Chiara Ferragni: La festa della donna dovrebbe essere un momento per celebrare e promuovere i valori femminili, anziché ridicolizzare le donne come è successo con la copertina del settimanale che ritraeva Chiara Ferra ...

Ortezzano ricorda la strage di 80 anni fa: «Rosa e Maria Teresa come Anna Frank»: Ortezzano ricorda la strage di 80 anni fa: «Rosa e Maria Teresa come Anna Frank»: ORTEZZANO Sono passati 80 anni dalla strage di matrice fascista del 2 marzo 1944, quando persero la vita 3 persone, fra cui 2 bambine: Luigi Mercuri di 54 anni, Rosa Verducci di 11 e Maria ...