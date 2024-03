Margherita Vicario con l’Orchestra La Corelli chiuderà Mittelfest 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 11 marzo 2024)svela un’importante anteprima del cartellone“Disordini”: saràVicario, accompagnata dalLa, a chiudere il festival con il concerto Gloria!. Appuntamento domenica 28 luglio alle 21.30 sul palco di piazza Duomo a Cividale con la cantautrice, attrice, autrice di podcast e regista esordiente dell’acclamatissimo film Gloria! candidato all’Orso d’Oro di Berlino. Nell’omonimo concerto,Vicario canta piegando la seduzione della melodia al racconto di storie di toccante quotidianità: non a caso in tournée porta racconti di ogni giorno tra consapevolezza sociale e leggerezza pop. Avventure di follie e di guerra, come in Magia, rivendicazioni dei diritti femminili, come in Ave Maria, saranno i frammenti esplosi di un discorso sonoro ...