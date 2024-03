Mare Fuori | il Musical dei record arriva al Teatro Gesualdo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Fiction, giunta alla quarta stagione, è diventata in pochi anni una serie cult. Le frasi si sono trasformate tormentoni che il grande pubblico ripete, tagga, condivide. In pratica ci troviamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno di massa. E adesso approda anche sul palcoscenico dei teatri di tutta Italia. Stiamo parlando ovviamente diildi Alessandro Siani che sarà di scena al” di Avellino martedì 12 marzo alle ore 21. La location è sempre il carcere minorile di Nisida in cui si intrecciano, in modo profondo e crudo, le esistenze di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario. Dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia unlibero e immenso, una sorta di sogno, di miraggio. La detenzione è ...