Marcucci alla “Leopolda“ | Insieme per l’Europa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Standing ovation per Andrea, attuale presidente di Libdem europei, ma in passato considerato spesso un “renziano“ di ferro,di Firenze. Il ritornokermesse dell’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, è insomma per l’ex senatore, già capogruppo del Pd, una sorta di “ritorno a casa“. “È una bella emozione ritrovare il vostro entusiasmo”, ha detto Andreasul palco, “siamo di nuovo chiamati a fare una battaglia, quella contro la marea nera che rischia di avanzare in Europa, per questo, davvero, non servono veti”. La presenza didodicesima edizione della, dove mancava da qualche anno, può essere proprio la premessa di un accordo ...