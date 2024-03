Marcorè | Mountain Film Festival e pianoforte | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’ultima rappresentazione dello spettacolo La buona novella” con Nerial Teatro Donizetti, “” al Cinema Conca Verde, il concerto del pianista Arsenii Moon alla Sala Piatti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 11 marzo. Ecco gli appuntamenti.alle 20 al cinema Conca Verde, a, si terrà “Banff –”, rassegna di corto e medio metraggi di avventura, di esplorazione e di sport outdoor da uno dei più prestigiosi, il Banff Canada. Per la Stagione di Prosa, al Teatro Donizetti andrà in scena “La buona novella”, di Fabrizio De André, con Neri ...