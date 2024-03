Marco Marsilio | il romano che ha vinto di nuovo in Abruzzo

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a agi©

Storico bis di Marsilio in Abruzzo. L'astensione ferma il campo largo Pd - M5S: Così al meloniano Marco Marsilio è riuscito lo storico bis alla guida dell'Abruzzo, diventando l'unico governatore a venire confermato nella storia della regione appenninica. A poche centinaia di ...

Elezioni Regionali Abruzzo, vince Marsilio (cdx) - risultati in diretta: In corsa per la presidenza ci sono solo due candidati: il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dalle forze di centrodestra, e Luciano D'Amico che è invece espressione del cosiddetto campo ...

Abruzzo, Marsilio: campo largo non sarà il futuro dell'Italia: Abruzzo, Marsilio: campo largo non sarà il futuro dell'Italia: Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo essere arrivato nella notte nella sede del suo comitato elettorale per proclamare la sua vittoria alle regionali a risultato ormai ...

Abruzzo, Marsilio: noi sottovalutati, testa a testa mai esistito: Abruzzo, Marsilio: noi sottovalutati, testa a testa mai esistito: Milano, 11 mar. (askanews) – “Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo ...

Voto Abruzzo, vince il centrodestra di Marsilio: campo largo battuto: Voto Abruzzo, vince il centrodestra di Marsilio: campo largo battuto: Marco Marsilio si riconferma presidente della Regione Abruzzo. Il candidato del centrodestra ha la meglio su Luciano D’Amico del campo largo, con un vantaggio di 7 punti percentuali. Quando sono state ...