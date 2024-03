Marco Marsilio | chi è il presidente riconfermato in Abruzzo | politica | maratone e quella gaffe dei ‘tre mari’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Aquila, 11 marzo 2024 – Prima i ringraziamenti: “Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la Regione per altri 5 anni, mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata confermata per il secondo mandato. È stata scritta una pagina di storia ed è stato abbattuto un altro muro". Poi la stoccata agli avversari di centrosinistra, che hanno sostenuto la candidatura di Luciano D’Amico: “Il campo largo non è il futuro dell’perché era il suo triste passato e il campo largo non sarà il futuro dell’Italia. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di lealtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già cinque anni fa". ...