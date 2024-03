Marco Marsilio | chi è il candidato dell’Abruzzo?

(Di lunedì 11 marzo 2024)è ildella Regione Abruzzo, in corsa per la carica di Governatore. Scopriamo di seguito tutto ciò che riguarda la sua vita, sia privata sia professionale! Leggi anche: Ignazio La Russa dove abita e quanto guadagna? Carriera in politica e stipendio oggi Attuale presidente della Regione Abruzzoè ridel...

L’Aquila, 11 marzo 2024 – Prima i ringraziamenti: “Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la Regione per altri 5 anni, mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente ... (quotidiano)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a donnapop©

Regionali in Abruzzo, Marsilio riconfermato. Le reazioni della politica: Regionali in Abruzzo, Marsilio riconfermato. Le reazioni della politica: Bis di Marco Marsilio, candidato del centrodestra, che si riconferma governatore della Regione in Abruzzo con il 54,65% dei voti contro il 46,51% del campo largo di Luciano D’Amico. "Marco Marsilio è ...

Elezioni regionali Abruzzo. Marsilio fa il bis da presidente. L'Aquila roccaforte centrodestra. Vince l'astensionismo: Elezioni regionali Abruzzo. Marsilio fa il bis da presidente. L'Aquila roccaforte centrodestra. Vince l'astensionismo: Elezioni regionali Abruzzo. Marsilio fa il bis da presidente. Vince l'astensionismo. L'Aquila caput centrodestra ...

Abruzzo, Occhiuto: «Vittoria netta, grande risultato per FI»: Abruzzo, Occhiuto: «Vittoria netta, grande risultato per FI»: «Congratulazioni a Marco Marsilio, confermato presidente della Regione Abruzzo. Il centrodestra vince nettamente una tornata elettorale non facile, che la sinistra aveva volutamente politicizzato, par ...