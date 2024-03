(Di lunedì 11 marzo 2024) «Complimenti a Luciano D'Amico che stamattina mi ha telefonato: gli auguro buon lavoro come capo dell'opposizione perchè un buon governo deve avere una buona opposizione. Mi ha...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilmattino©

Marco Marsilio è il candidato della Regione Abruzzo, in corsa per la carica di Governatore. Scopriamo di seguito tutto ciò che riguarda la sua vita, sia privata sia professionale! Leggi anche: ... (donnapop)

Marco Marsilio: «Campo lungo ha battuto campo largo. Meloni Ieri l'ho mandata a dormire presto»: Marco Marsilio: «Campo lungo ha battuto campo largo. Meloni Ieri l'ho mandata a dormire presto»: «Complimenti a Luciano D'Amico che stamattina mi ha telefonato: gli auguro buon lavoro come capo dell'opposizione perchè un buon governo deve avere una buona opposizione. Mi ...

Chi è Marco Marsilio: Chi è Marco Marsilio: L’Abruzzo ha scelto il suo nuovo governatore: e l’uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra. Marsilio ha battuto Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra, ...

Elezioni Regionali Abruzzo: Marco Marsilio eletto nuovamente alla Presidenza della Regione: Elezioni Regionali Abruzzo: Marco Marsilio eletto nuovamente alla Presidenza della Regione: Marco Marsilio in netto vantaggio, nonostante le 100 sezione ancora da scrutinare: per la seconda volta Presidente di Regione in Abruzzo Il Governatore uscente, Marco Marsilio, è riconfermato alla ...