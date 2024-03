Marchegiani | «L’Inter passerà in Champions League Da ricordare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lucaè estasiato dal modo in cui giocadi Simone Inzaghi e lo rivela su Sky Sport facendo una richiesta sulla. RIVOLUZIONE – Lucadescrive la rivoluzione: «Inzaghi voleva attaccare con nove giocatori e adesso lo fa. I difensori sono attaccanti in questo momento, lo mostra il gol di Bologna. La dimensione tattica è totale, è una squadra da. Non ricordo chi sia stato in grado di attaccare con nove o dieci giocatori di movimento.il turno, qualora non dovesse succedere non facciamo l’errore di ridimensionare la stagione. La stagione rimane fantastica, si può perdere in. Non deve cambiare il giudizio di questa squadra, che sta ...