Manduria-Novoli | scontri tra tifosi | notificati due Daspo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sono stati ufficializzati i provvedimenti diemessi dal Questore di Taranto Massimo Gambino nei confronti di due sostenitori delcalcio dopo glicon la tifoseria delavvenuti prima della partita del 4 gennaio tra le due compagini, valevole per il campionato di Eccellenza. Dopo una settimana furono emessi(da uno a dieci anni) a carico di dieci sostenitori del. Dopo ulteriori accertamenti sono stati individuati altri due supporter della squadra salentina. I provvedimenti A un 41enne è stato notificato ilper un periodo di cinque anni, mentre per l’altro tifoso di 56 anni ilè di 3 anni. L'articolo CalcioWeb.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcioweb.eu©

Scontri prima di Manduria-Novoli: Daspo per due tifosi ospiti: Scontri prima di Manduria-Novoli: Daspo per due tifosi ospiti: La Polizia ha notificato il provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Taranto Massimo Gambino nei confronti di due sostenitori del Novoli Calcio coinvolti in scontri con la tifoseria del Manduria.

Scontri tra tifosi prima dell’incontro Manduria – Novoli: emessi altri due Daspo: Scontri tra tifosi prima dell’incontro Manduria – Novoli: emessi altri due Daspo: La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Taranto Massimo Gambino nei confronti di due sostenitori del Novoli Calcio ritenuti presunti responsabili degli ...

MANDURIA - Incidenti prima dell'incontro Manduria-Novoli: emessi dal Questore di Taranto altri due DASPO nei confronti di altrettanti tifosi leccesi: Manduria - Incidenti prima dell'incontro Manduria-Novoli: emessi dal Questore di Taranto altri due DASPO nei confronti di altrettanti tifosi leccesi: Come si ricorderà il 14 gennaio scorso a poca distanza dallo stadio di Sava prima dell’incontro di calcio Manduria- Novoli le opposte tifoserie si fronteggiarono violentemente. Le immediate indagini ...