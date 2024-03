Mamma | il mio corpo brucia…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sta circolando in maniera virale – anche se per fortuna i filtri dei principali browser e antivirus la riconoscono già come dannosa – una pagina che richiede fondi per la vita di una bambina di sei anni. Il testo con cui viene fatta circolare inizia così: Vorrei che il cancro avesse colpito me e non mia figlia Mi chiamo Maria e mia figlia è Valeria. Questo è il momento in cui sto assistendo con i miei occhi alla fine della vita di mia figlia. So che questi giorni potrebbero essere gli ultimi per mia figlia, che ha solo sei anni. Tutto ebbe inizio tre anni fa, la vigilia di Natale . Eravamo seduti alla cena delle vacanze e, dal nulla, mia figlia improvvisamente è caduta ed è crollata sul pavimento, urlando di dolore . Il racconto lungo e strappalacrime spiega che la diagnosi della bimba è il sarcoma di Ewing, e che l’unico modo per curarlo è chiedere un trapianto di midollo osseo “in ...