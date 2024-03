Maluma è diventato papà | è nata la prima figlia del cantante

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo mesi di attesa è finalmenteladi. Ilcolombiano, tra i massimi esponenti del reggaeton, ha annunciato sui social network la nascita della sua primogenita: Paris. La bambina èdal rapporto tra l’artista e la compagna Susana Gomez. Molto probabilmente nei prossimi mesi, il cui vero nome è Juan Luis Londoño Arias, si prenderà una pausa dal lavoro per dedicarsi completamente alla neo. ÈParis, ladie Susana Gomez A trent’annipadre per lavolta. La piccola Paris èlo scorso 9 marzo in una clinica di Medellin, la ...

