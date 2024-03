Maltempo | nuova allerta meteo per oggi | pioggia e vento forte al Centro-Sud

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Fase disu gran parte dell’Italia anche nella giornata dilunedì 11 marzo per la perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale. Sulla base delle previsionidisponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domaniarancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Valutata inoltregialla su settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e sull’intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I fenomeni, più frequenti sui settori tirrenici, ...

Torna il maltempo sull'Abruzzo, la settimana inizia con un'allerta meteo per temporali: Nuova allerta meteo sull'Abruzzo all'inizio della settimana. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale un avviso di ...

Maltempo in Liguria, Toti: 'La conta dei danni nelle prossime ore ma sembrano essere limitati':

Meteo Italia: inizio settimanale con ulteriore maltempo, poi svolta in vista: Meteo Italia: inizio settimanale con ulteriore Maltempo, poi svolta in vista: Verso la fine della settimana è previsto il passaggio di un nuovo sistema frontale veloce, che però non porterà Maltempo intenso come le precedenti perturbazioni. Le previsioni meteo per la ...

Weekend intenso per le giovanili della Nuova Sondrio: Weekend intenso per le giovanili della nuova Sondrio: La nuova Sondrio ha schierato: Fortini ... L’Under 14 impegnata nel campionato interprovinciale Lecco-Sondrio, dopo il rinvio per Maltempo del match casalingo con la Rovinata, affrontava il derby di ...

