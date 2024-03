Maltempo | Nord Italia flagellato da piogge intense | frane e allagamenti

(Di lunedì 11 marzo 2024) . Un morto in Liguria a causa di una valanga L’è stata colpita da una violenta ondata diche ha causato, mareggiate e valanghe in diverse zone del paese. In Liguria, la regione maggiormente interessata da inondazioni e daprecipitazioni, un uomo, uno sciapinista, di 45 anni è morto travolto da una valanga mentre sciava nell’entroterra di Imperia. “Una frana vicino a Recco, dove si circola a senso unico alternato, e una a Finale Ligure dove l’Aurelia è chiusa fino a domani quando i rocciatori potranno salire in quota per verificare la gravità della situazione”, ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. A causa del, Toti ha anche sottolineato che a Molini di Triora (Imperia) e Rezzo (Imperia) ci sono rispettivamente “un centinaio di persone e una ...

