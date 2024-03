Maltempo | crolla la pista ciclopedonale Greenway tra Varzi e Voghera

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Pavia), 11 marzo 2024 – Ildel fine settimana ha creato non pochi disagi anche in Oltrepo Pavese: la piena del torrente Staffora ha provocato il crollo di un ponte sullache collega. Il cedimento è avvenuto nella mattinata di domenica 10 marzo 2024, nel territorio comunale di Bagnaria, fortunatamente senza causare danni a persone. La, inaugurata solo nel 2021, è una grande infrastruttura per la mobilità dolce in Oltrepo Pavese. La sua lunghezza di 33 chilometri, sviluppata lungo la vecchia ferrovia, lo rende un percorso frequentato da ciclisti e amanti delle passeggiate. Oltre al crollo del ponte, ieri il ...

