Maltempo | allerta meteo per temporali e grandine al Centro-Sud

(Di lunedì 11 marzo 2024) Prosegue l‘, con particolare violenza al-Sud, dove si è attivata un’gialla per. Dalla notte di oggi per tutto il 12 marzo le regioni a rischio sono dodici, compreso quasi tutto il meridione.Leggi anche: Frana per il, il Comune costretto a isolare 40 persone. Scoppia la polemica I fenomeni previsti il 12 marzo La perturbazione che ha raggiunto l’Italia già nel weekend, prosegue con forza al-Sud. Attesianche intensi e possibili grandinate, la Protezione Civile ha diramato un bollettino digialla.cone neve sugli Appennini sopra i 1300-1400 metri. Il ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ... (noinotizie)

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio grandine domani 12 marzo: le regioni coinvolte: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio grandine domani 12 marzo: le regioni coinvolte: Per la giornata di domani, martedì 12 marzo, si segnala la prevalenza di nuvole e tempo instabile con piogge e locali rovesci o temporali su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia ...

Maltempo, in Piemonte rimane l’allerta arancione per valanghe: Maltempo, in Piemonte rimane l’allerta arancione per valanghe: A causa del Maltempo in Piemonte rimane il rischio idrogeologico tra Novara, Verbania e l'Alessandrino. Anche in Emilia-Romagna restano vigilati i fiumi.

Maltempo, frane in Liguria e turisti evacuati in Valle d'Aosta: è allerta meteo in 16 regioni. Valanga nell'imperiese: morto scialpinista: Maltempo, frane in Liguria e turisti evacuati in Valle d'Aosta: è allerta meteo in 16 regioni. Valanga nell'imperiese: morto scialpinista: Maltempo: la diretta di oggi domenica 10 marzo. C'è allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Venti forti su gran parte dell’Italia, piogge e neve al Nord.