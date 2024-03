Malore per Loredana Bertè | annullato il concerto di Roma | ricoverata

(Di lunedì 11 marzo 2024)è stataper accertamenti in seguito a unha dovuto annullare la sua esibizione al Teatro Brancaccio diper stasera, lunedì 11 marzo, a causa di unaddominale improvviso. A comunicarlo è lo staff della cantante: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, staseranon potrà andare in scena, al momento èper accertamenti. Vi daremo notizie a breve”.si trovava già ada domenica e “non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. ...

