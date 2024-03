Malore improvviso per Loredana Bertè | cantante ricoverata

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) –per, che è stata costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per stasera al Teatro Brancaccio di Roma ed è stata costretta al ricovero. "Siamo veramente costernati ma a causa di undolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, staseranon

