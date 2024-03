Malore fatale | Silvia Longatti muore a Kabul | lavorava per Emergency

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una morte improvvisa che ha suscitato sgomento e profonda commozione:, storica operatrice di, è morta improvvisamente a, in Afghanistan. L’annuncio è stato dato dalla stessa Ong fondata da Gino Strada: «La morte improvvisa dici ha lasciati sconvolti.era con noi da molti anni. Era stimata come collega ed era amata come persona sempre disponibile e attenta a chi aveva intorno. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi che hanno condiviso con lei il suo tempo. Il nostro pensiero è costantemente con loro». Perè statoun. Chi era, 37 anni di Prata ...

Malore giocando a padel, calcio in lutto per Andrea Guadagnoli: Malore fatale per il 50enne ex giocatore di Spoleto e Narnese: la Primavera con la Lazio, il grave infortunio, il calcio dilettantistico e la passione per il padel E' morto a 50 anni Andrea Guadagnoli,...

Siracusa, malore fatale mentre guidava: morto un 47enne: Un malore mentre era alla guida dell'auto che gli è stato fatale. Vittima un 47enne originario di Siracusa: inutili i soccorsi del 118, sul posto la Polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, l'...

Perugia, portato morto al Pronto soccorso: sequestrato il telefonino. La chiamata ai genitori prima della cena con un'amica: Perugia, portato morto al Pronto soccorso: sequestrato il telefonino. La chiamata ai genitori prima della cena con un'amica: Il telefonino sequestrato insieme ad alcuni indumenti e una perquisizione in casa. Aggiunge questi elementi a qualche certezza e molti dubbi da sciogliere, l’inchiesta sulla morte di ...

Immersioni fatali al Moregallo: "Noi tecnici, accettiamo il rischio". Ma c’è chi invoca più controlli: Immersioni fatali al Moregallo: "Noi tecnici, accettiamo il rischio". Ma c’è chi invoca più controlli: La morte di due compagni di immersione in meno di una settimana non ferma i sub. Anche ieri decine e decine di sommozzatori si sono immersi nelle acque del lago di Como al Moregallo, dove, domenica ma ...