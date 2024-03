Malattie retiniche | meno iniezioni con aflibercept 8 mg

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – La rivista scientifica ‘The Lancet’ ha pubblicato i dati di due studi clinici per8 mg. Si tratta dello studio registrativo di fase 3 Pulsar nella degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all’età (nAmd) e dello studio di fase 2/3 Photon nell’edema maculare diabetico (Dme) nel primo anno di trattamento (settimana 48). Entrambi hanno raggiunto l’endpoint primario di non inferiorità in termini di acuità visiva (Bcva, Best corrected visual acuity) con8 mg somministrato ogni 12 o 16 settimane, rispetto ad2 mg somministrato ogni 8 settimane, dopo le dosi mensili iniziali.8 mg – spiega Bayer in una nota – ha dimostrato una durata d’azione senza precedenti nella maggior parte dei pazienti: il 77% dei pazienti affetti da nAmd ...

