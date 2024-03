(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – La"affligge il 10% della popolazione mondiale e interessa attualmente più di 800di individui. Sempre più diffusa, è fondamentale la sua diagnosi precoce e l’individuazione dei soggetti a rischio per modificare efficacemente sia lo stile di vita sia per attuare le terapie farmacologiche necessarie a contrastare la sua L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Malattia renale cronica in aumento, ne soffrono in oltre 800 milioni: Malattia renale cronica in aumento, ne soffrono in oltre 800 milioni: La Malattia renale cronica si associa ad un aumentato rischio cardiovascolare: uno studio ha dimostrato che un paziente con Malattia renale cronica terminale, tra 25-35 anni d'età, presenta un rischio ...

Salute, Morosetti (Fir): "Malattia renale cronica per 5 milioni italiani, prevenzione è tutto": Salute, Morosetti (Fir): "Malattia renale cronica per 5 milioni italiani, prevenzione è tutto": Il 14 marzo la Giornata mondiale, in Italia oltre 250 iniziative tra visite, screening e luci sui monumenti Screening nelle piazze e nelle palestre, nefrologie aperte da Mantova a Bari, monumenti illu ...

Malattia Renale Cronica (MRC): un problema di salute pubblica, ma non c’è consapevolezza: Malattia renale Cronica (MRC): un problema di salute pubblica, ma non c’è consapevolezza: Roma, 11 mar. – Consapevolezza è la parola chiave della Giornata Mondiale del Rene 2024 che si celebra il 14 marzo in tutto il mondo con un unico obiettivo: promuovere informazione e sensibilizzazione ...