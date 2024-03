Mal di pancia nel Pd per una Schlein ' asservita' a Conte Ma lei non rinnega il campo largo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) La sconfitta in Abruzzo non cambia la linea di Elly. Una linea che «è sempre la stessa dall'inizio, dalle primarie», dicono i suoi. Ovvero quel 'testardamente unitari' che però, nonostante l'ampia coalizione, non è servito ad espugnare l'Abruzzo che ha nitidamente confermato il meloniano Marco Marsilio presidente. Ma pernon è l'anno zero delprogressista. Anzi, la segretaria rilancia. Si sofferma sullo «scarto» ridotto tra le due coalizioni per dire quella è la direzione. «Unendo le nostre forze attorno a una visione comune abbiamo riaperto la partita e ridotto» lo scarto che c'era all'inizio della campagna elettorale. «Questo ci sprona a continuare a batterci con ancora più determinazione per costruire un'alternativa solida». Sulla Basilicata è quello che si sta cercando di fare anche in queste ore. Si ...